عمان تسجل 5.84 مليار دولار استثمارات في قطاع النفط

لامست قيمة الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز في عمان حوالي 5.84 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2023 ، موزعة بنسبة 62 % كنفقات رأسمالية، مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38 % في المصاريف التشغيلية، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

وقال الدكتور صالح بن علي العبوري مدير عام استكشاف وإنتاج النفط الغاز بوزارة الطاقة والمعادن العمانية إن الشركات النفطية العاملة في السلطنة قامت خلال العام الجاري، بحفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز استهدفت مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة.

وأوضح العبوري أن النتائج الأولية لبعض الآبار “مبشرة”، وسيتم تأكيدها من خلال الاختبار طويل الأجل الذي قد يمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار للمزيد من الدراسة والاختبار؛ مما سيسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.

وأشار إلى أن جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، وترحب الوزارة بأي مستثمر يرغب بالتفاوض عليها. وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة أوكسيدنتال عمان مؤخرا ضمن حقل النفط بـمربع 65.

وأضاف أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقا، ورغم أن الإنتاج الأولي لها يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النفط يوميا، يعد في مستوى مرتفع قياسا على الآبار السابقة في المنطقة.