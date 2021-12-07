عمان ترحب بالاستثمارات السعودية المقدرة بنحو 5 مليارات دولار

رحبت عمان باعتزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار 5 مليارات دولار (18.7 مليار ريال) في السلطنة، خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان المشترك الصادر اليوم عن السعودية و عمان في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفقاً للبيان المشترك، تم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس، كما اتفق الجانبان على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في الصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات،والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين.

الاستثمارات السعودية في عمان

وأكدا الجانبان في البيان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية.

في هذا الإطار تم الإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ 725 كيلو متراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين. كما رحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني.

أشاد الجانبان بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة وبمشاركة عُمان التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية. كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.

كما أكد الجانبان على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي.