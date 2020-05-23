عمال في قطر يتظاهرون احتجاجا على تأخر رواتبهم (فيديو)

مما أعاد إلى الواجهة قضية الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال التي انتقدتها العديد من المنظمات الدولية

تظاهر في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الجمعة، عمال؛ احتجاجا على عدم حصولهم على أجورهم، مما أعاد إلى الواجهة قضية الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال التي انتقدتها العديد من المنظمات الدولية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من 100 شخص يسدون طريقا رئيسيا بمنطقة مشيرب في العاصمة القطرية، في وقت متأخر من يوم الجمعة، وهم يصفقون ويرددون شعارات أمام عناصر من الشرطة.

وأشارت وزارة العمل القطرية في بيان، إلى أنه “ردا على تأخر الرواتب، نظم عدد قليل من العمال الأجانب احتجاجا سلميا في منطقة مشيرب في 22 مايو”.

وادعت الوزارة أنه “بعد تحقيق فوري فإنها اتخذت خطوات لضمان دفع جميع الرواتب على الفور في الأيام المقبلة”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.