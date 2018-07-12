عمال «فيات» يستعدون للإضراب بعد انتقال رونالدو إلى يوفنتوس

وكالاتأعلن عمال وموظفو شركة «فيات» الإيطالية لصناعة السيارات، عزمهم الإضراب عن العمل الأسبوع المقبل، مدة 3 أيام؛ احتجاجاً على المبلغ المدفوع للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لصالح نادي يوفنتوس المحلي لكرة القدم.وتملك مؤسسة «أنييلي»، صاحبة مصانع «

وكالات

أعلن عمال وموظفو شركة «فيات» الإيطالية لصناعة السيارات، عزمهم الإضراب عن العمل الأسبوع المقبل، مدة 3 أيام؛ احتجاجاً على المبلغ المدفوع للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لصالح نادي يوفنتوس المحلي لكرة القدم.

وتملك مؤسسة «أنييلي»، صاحبة مصانع «فيات» الشهيرة للسيارات، نادي يوفنتوس الإيطالي، منذ عام 1923.

وأعلن نادي يوفنتوس الثلاثاء 10 يوليو 2018، انتقال البرتغالي رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، إلى صفوفه، بموجب صفقة بقيمة 112 مليون يورو.

وقال بيان صادر عن اتحاد نقابات العاملين بشركة «فيات» الأربعاء: «من غير المقبول أن يُطلب من العاملين في مصانع فيات مواصلة بذل التضحيات الجسام من الناحية الاقتصادية ولسنوات طويلة، في حين يتم بالوقت نفسه إنفاق مئات الملايين من اليوروات لشراء لاعب».

وأضاف البيان الذي نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي: «قيل لنا إن المرحلة الراهنة صعبة، ومن الضروري اللجوء إلى إعانات الضمان الاجتماعي».

وتابع: «في الوقت الذي يعاني فيه العمال وأُسرهم ضيق الحال الاقتصادي والمالي، تقرر إدارة مؤسسة أنييلي إنفاق مبلغ ضخم من المال على شخص واحد، لمجرد أنه لاعب كرة، في حين لا تقوى الآلاف من الأُسر على سداد نفقاتها حتى منتصف الشهر».

وأردف: «في هذا الوقت الذي نعاني فيه مشاكل اجتماعية هائلة، فإن مثل هذه المعاملة غير المتساوية لا يمكن، ويجب ألا تكون مقبولة». وخلص البيان إلى القول: «كل هذا دفعنا إلى اتخاذ قرار بالإضراب 3 أيام، من الأحد حتى الثلاثاء (15-17 يوليو 2018) المقبلين».