عمال طنطا للكتان يحتجون لعدم صرف مستحقاتهم

إيمان عوف نظم العشرات من عمال شركة طنطا للكتان، وقفة احتجاجية اليوم، الأحد، أمام مقر الشركة القابضة للغزل والنسيج، اعتراضا على عدم صرف مستحقات التسوية، بتعويض العمال عن إغلاق الشركة، وبلغ عددهم وفقا لوزير التخطيط 240 عاملًا، حصل 236 منهم على كامل مستحقاتهم.ولم يحصل القيادي العمالي جمال عثما

إيمان عوف

نظم العشرات من عمال شركة طنطا للكتان، وقفة احتجاجية اليوم، الأحد، أمام مقر الشركة القابضة للغزل والنسيج، اعتراضا على عدم صرف مستحقات التسوية، بتعويض العمال عن إغلاق الشركة، وبلغ عددهم وفقا لوزير التخطيط 240 عاملًا، حصل 236 منهم على كامل مستحقاتهم.

ولم يحصل القيادي العمالي جمال عثمان، على مستحقاته، الذي كان يتصدى لبيع الشركة، وأقام دعاوي قضائية، وحصل على حكم نهائي بعودة الشركة للقطاع العام، كما لم تحصل أسر 3 عمال توفوا، على مستحقاتهم بحجج أنهم لم يوقعوا على اتفاقية التعويض المادي بين العمال، ووزارة التخطيط والشركة القابضة.

قال جمال عثمان، إن هناك تعنتا من الشركة القابضة معه، لموقفه من بيع الشركة، وإقامته دعوى قضائية، لافتا إلى أن رئيس الشركة القابضة إلى الآن، ورغم الصراع الطويل الذي دار بينه وبين عمال طنطا للكتان، لا يعرف أن العمال لن يسمحوا بذلك، الأمر الذي شاهده اليوم، أمام الشركة القابضة، وتجمع ما يزيد عن 100 عامل، وتظاهروا رغم التواجد الأمني المكثف، للمطالبة بحقوقي وحقوق زملاءهم المتوفيين، ما اضطر قائد أمني للتفاوض مع العمال ورئيس الشركة القابضة، ووعدنا بصرف المستحقات خلال أسبوع واحد من اليوم، ما دفع العمال للانصراف منتظرين تنفيذ القرار، وإلا العودة من جديد للتظاهر.

كان عمال طنطا للكتان قد أقاموا دعوى قضائية، وحصلوا على حكم نهائي ببطلان بيع الشركة، وعودتها للقطاع العام، ما دفع وزير التخطيط ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن يتفاوضوا مع العمال، بشأن حق العودة أو التعويض المادي.