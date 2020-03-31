عمال سبينالكس يرفضون قرار الشركة بالعمل وردية واحدة (مستند)

واجه قرار مجلس ادارة شركة الاسكندرية للغزل بالعمل وردية واحدة اعتراا من قبل عمال الشركة

طالبت اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج ” سبينالكس ” مجلس أدارة الشركة بضرورة العدول عن قرارها بإقتصار عمل الشركة على وردية واحدة بدءا من غدا الاربعاء.

يأتي ذلك على خلفية قرار شركة الإسكندرية للغزل والنسيج بضم كافة ورديات الشركة في وردية واحدة بما يعمل على دخول 550 عامل وموظف في نفس الوقت وبالتالي التعرض لإنتشار العدوى يكون أكثر احتمالا بين موظفي وعمال الشركة. صورة من قرار الشركة بالعمل وردية واحدة

وطالبت اللجنة النقابية بالشركة بضرورة التزام مجلس ادارة الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العمال ومنح اجازات مدفوعة الاجر لأصحاب الامراض المزمنة وكذلك السيدات اللواتي لديهن أبناء أقل من 12 عاما. صورة من مذكرة اللجنة النقابية بالاعتراض على القرار

وقررت ادارة الشركة أن تكون جميع ورادي الشركة مركزة فقط من الساعة 7 صباحا وحتى الثالثة مساءا فقط.

الشركة خفضت رأسمالها المصدر والمدفوع فبراير الماضي

كانت قد وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي على تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، كما وافقت أيضاً على تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتصبح 1.55 جنيه للسهم الواحد.

كما أن مجلس إدارة الشركة وافق في بداية يناير الماضي على تخفيض رأس المال والخسائر المرحلة، بمبلغ 144 مليون جنيه، وصرف نحو 20 مليون جنيه تعويضات للعاملين الراغبين في إنهاء التعاقد مع الشركة.

رأس مال الشركة 641 مليون جنيه

ويبلغ رأسمال الشركة 641.28 مليون جنيه، موزعاً على 320.64 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

يشار أن الشركة حققت خسائر بلغت 18.17 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، مقابل خسائر بلغت 43.7 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول إلى 84.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 139.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018-2019.