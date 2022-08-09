عمال «ريجوا» يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ مايو الماضي

تقدم عمال الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية “ريجوا ” ممثلين عن اللجنة النقابية المتحدثة باسمهم بقيادة طارق محمود رئيس اللجنة بمذكرة للمهندس طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والمياه الجوفية بوزارة الزراعة التي تعد “ريجوا ” أحد أذرعها في السوق المصرية بشأن تضرر العمال والمهندسين والفنيين البالغين 550 موظفا من تأخر وعدم استلام رواتب آخر 3 اشهر وهي مايو – يونيو – يوليو وما يستتبعها من تأخر سداد أقساط التأمين وكذلك القروض التي حصل عليها الموظفون من بعض البنوك والتي لم يتم سدادها أيضا بخلاف قيمة الفوائد.

وأكد طارق محمود يوسف رئيس اللجنة النقابية بشركة “ريجوا “، أن هناك تعثرا في سداد الرواتب منذ 3 سنوات وعدم انتظام صرفها لكن الفترة الحالية تشهد إيقاف الصرف بشكل نهائي مما يعرض العمال لمزيد الصعوبات المعيشية خاصة في ظل غلاء المعيشة حاليا، مطالبا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة بالتدخل لعلاج هذه الأزمة خاصة أن العمال ليس لديهم مصادر أخرى للدخل.

وأضاف يوسف أن المذكرة المقدمة لرئيس الشركة القابضة تضم 8 مطالب هي إعادة تشغيل الشركة وصرف رواتب آخر 3 شهور وصرف معاشات العاملين المتوقفة منذ 2018 وتطبيق الحد الأدني للأجور وسداد الإعاشات المتأخرة لعمال المواقع الميدانية وسداد باقي مستحقات صندوق العاملين بالشركة ومساعدة الجهات السيادية لحل التعديات الحاصلة علي الاراضي المملوكة للشركة وفتح باب الإعارات والإجازة.