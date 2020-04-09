عمال «بني عفان» يشكون القطاع الخاص للسيسي: منعونا من الشغل

"منعونا من الشغل ياريس"، هكذا وجه شباب وعمال قرية بني عفان التابعة بمحافظة بني سويف استغاثتهم وشكواهم للرئيس السيسي من القطاع الخاص ، نتيجة انقطاع ارزاق البعض بعد تسريح بعض المصانع وشركات المقاولات لهم ، وكذلك منح البعض الاخر اجازات…

“منعونا من الشغل ياريس”، هكذا وجه شباب وعمال قرية بني عفان التابعة بمحافظة بني سويف استغاثتهم وشكواهم للرئيس السيسي من القطاع الخاص ، نتيجة انقطاع ارزاق البعض بعد تسريح بعض المصانع وشركات المقاولات لهم ، وكذلك منح البعض الاخر اجازات بنصف الأجر أو غير معروف مصيرها، بسبب عزل جزء من منازل القرية جراء إصابة نحو 17 حالة تقريبًا بفيروس كورونا.

العمال طالبوا المصانع منحهم إجازة مدفوعة أو السماح لهم بالعودة للعمل مع اتخاذ إجراءات الوقاية

واشتكى أبناء القرية من موقف المصانع والقطاع الخاص المخالف لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى طالب رجال الأعمال بعدم التخلى عن العمالة فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والعالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا، مطالبين الشركات بضرروة الالتزام بتوجيهات الدولة ومنحهم إجازة مدفوعة الأجر، أو السماح لهم بالعودة للعمل مع اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

عمال الأفران والمزارع والمقاولات لم يعد لديهم أى مصدر دخل

وأوضح محمد على، محام بالقرية، أن جميع العمالة اليومية بالقرية ممن يعملون فى أفران الخبز ومزارع الدواجن والمقاولات لم يعد لديها أى مصدر للرزق، فأصبحت جميع المحافظة تتعامل مع أبناء بنى عفان على أنهم مصدر للمرض، مع أن الوضع الحقيقى غير ذلك.

وطالب الدولة بضرورة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، وتوجيه أصحاب المصانع والشركات بصرف رواتب العمالة كاملة دون تخفيض.

وقال: «مش معنا إن بنى عفان ظهر فيه حالات إصابة بكورونا يبقى كدة كل البلد مريضة، فجميع من ثبت إصابتهم ذهبوا لمستفيات العزل».

وأكد «م أ» فنى بأحد المصانع في المنطقة الصناعية الثانية ببني سويف ، أن مصنعه أوقف جميع العمالة من أبناء القرية عن العمل، وأبلغهم بعدم الحضور لحين إشعار آخر لم تحدده لهم.

وذكر أن المصنع منعهم من الدخول منذ يوم 5 أبريل الماضى، مشيرًا إلى أن الإدارة أبلغتهم أن فترة التوقف عن العمل ستكون بأقل من نصف الأجر، بمعنى أنها ستصرف لهم الأساسى (200 جنيه) يضاف إليها مكافأة 950 جنيهًا من إجمالى المرتب والذى يتراوح بين 2800 و3 آلاف جنيه وهذا التخفيض يعادل ثلثى الراتب، كما أنها لم توضح لهم هل هتستمح بعودتهم مرة أخرى أم لا.

وأعرب «ش ر» عامل بمصنع كابلات مصر عن استيائه من عدم وضوح موقف الإدارة مع الإجازة التى منحتها لهم الشركة وهل ستكون بأجر كامل أو نصف أجر أم غير مدفوعة.

«المال» تواصلت مع المهندس طارق عمر، مدير مصنع كابلات مصر، لمعرفة موقف الشركة فى التعامل مع قضية عمال قرية بنى عفان، وأكد أن الشركة ستلتزم بتوجيهات مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف.

وأوضح مدير المصنع، أن المديرية أبلغتهم بالتعامل مع الوضع بطريقتين الأولى خصم الإجازة من الرصيد السنوى للموظف مع صرف مرتبه كاملا، والثانية أن تتحمل الشركة 50% والعامل 50% من الفترة التى سيقضيها العمال فى الإجازة.

وذكر مدير المصنع، أن شركته لم تتخذ موقف نهائى بهذا الشأن حتى الآن، موضحًا أنها ستطبق روح القانون، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

«المال» تواصلت مع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، لمعرفة موقف المحافظة من التعامل مع أزمة العمالة، لكن لم يتسن الحصول على رد حتى مثول الخبر للنشر.

رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف يطالب أصحاب المصانع بتحمل تكلفة أجور العمالة كل حسب طاقته

من جهته، طالب محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أصحاب المصانع بتحمل تكلفة أجور العمالة كل حسب طاقته وقدرة مصنعه المادية.

وذكر أن العامل هو جزء أساسى من العملية الإنتاجية مثله مثل رأس المال، لذلك يجب على الجميع التكاتف، خاصة وأن صاحب العمل دائمًا فى حاجة للموظف.

وأعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أمس، عن عزل قطاعين من قرية بنى عفان، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا .

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامح “على مسؤوليتى”، الذى يعرض على قناة “صدى البلد” الفضائية، إن القرية بالكامل ليست تحت الحجر الصحى، وإنما تم فرض الحجر على قطاعين فقط، شهدا إصابات.

وأضاف أنه تم تتبع المصابين، وتبين أنها كانت مخالطة لحالة قادمة من أداء فريضة العمرة.

ولفت المحافظ إلى أن فرض الحجر جاء لحماية أهالى القرية من انتقال العدوى لهم أو انتشارها بين أبناء المحافظة.