عمال المحلة يمهلون الحكومة ثلاثة أيام لتنفيذ مطالبهم

إيمان عوف لليوم الثاني على التوالي استمر الإضراب الكلي بشركة مصر لغزل المحلة، ورفع العمال سقف المطالب التي كانت مقتصرة على صرف العلاوة الاجتماعية لكل العاملين بالشركة، إلى المطالبة بصرف الأرباح قيمتها 12 شهرًا، وصرف حافز التدريب 220 جنيهًا، وتفعيل لجنة الترقيات والتسويات، وفتح باب التعيين لأبناء ال

إيمان عوف

لليوم الثاني على التوالي استمر الإضراب الكلي بشركة مصر لغزل المحلة، ورفع العمال سقف المطالب التي كانت مقتصرة على صرف العلاوة الاجتماعية لكل العاملين بالشركة، إلى المطالبة بصرف الأرباح قيمتها 12 شهرًا، وصرف حافز التدريب 220 جنيهًا، وتفعيل لجنة الترقيات والتسويات، وفتح باب التعيين لأبناء العاملين في الشركة، وتحسين الخدمات الطبية داخل مستشفى الشركة.





وقال أحد العمال، في تصريحات، للمال، إن ما تردد عن وجود قوات للجيش حول الشركة غير صحيح، مؤكدًا أن هناك وجودًا مكثفًا للأمن الداخلي للشركة وليس لقوات الجيش.

وأشار إلى أن إدارة الشركة قامت بتعليق ورقة أثناء خروج الوردية الأولى الساعة الثالثة والنصف تطالب العمال بفض الإضراب، على أن تتم تلبية جميع مطالب العمال بحد أقصى يوم الخميس المقبل.

وقال أحد العمال إن العمال سيتخذون كل الإجراءات التصعيدية بدءًا من الإضراب الكلي، ومرورًا بتنظيم مسيرات داخل الشركة وغيرها من الأمور التي سيتم الإعلان عنها في حينها.

ولفت إلى أن مطالبهم كانت فقط العلاوة الاجتماعية، لكن مع تزايد التهديدات للعمال بفصلهم تعسفيًّا وغيرها من الإجراءات من قِبل إدارة الشركة رفع العمال بقية المطالب.