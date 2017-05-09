عمال الغاز الطبيعي يهددون بالإضراب الكلي في 19 فرعًا

إيمان عوفأعلن محصِّلو شركة الغاز الطبيعي الاستمرار في الإضراب عن العمل لليوم الثامن على التوالي، على أن ينضمَّ إلى الفروع الأربعة المُضربة بالقاهرة كل فروع الشركة الـ19 بدءًا من الإسكندرية، مرورًا بدمياط والبحيرة ورشيد وغيرها؛ اعتراضًا على استمرار الشركة في إنهاء عقود العمال وفصلهم فصلًا تعسفيًّا.

إيمان عوف

أعلن محصِّلو شركة الغاز الطبيعي الاستمرار في الإضراب عن العمل لليوم الثامن على التوالي، على أن ينضمَّ إلى الفروع الأربعة المُضربة بالقاهرة كل فروع الشركة الـ19 بدءًا من الإسكندرية، مرورًا بدمياط والبحيرة ورشيد وغيرها؛ اعتراضًا على استمرار الشركة في إنهاء عقود العمال وفصلهم فصلًا تعسفيًّا.





قال أحد العمال- رفض ذكر اسمه: إنهم ذهبوا، صباح اليوم، إلى مقر وزارة القوى العاملة والتقوا أحد المسئولين بالوزارة، وحدث اتصال مع الشركة من قِبل القوى العاملة، وتم الاتفاق على وقف الفصل والتحقيق مع محصِّلي الغاز الطبيعي لحين عقد جلسة تفاوض لبحث الأزمة والتوصل لحلول مُرضية لكل الأطراف، إلا أن العمال فور توجههم إلى مقر الشركة اكتشفوا أن الإدارة قامت بفصل 4 عمال من كل فرع، بحجة أن عقود عملهم قد انتهت.

وأشار العامل إلى أنهم سيبدءون اعتبارًا من الغد الإضراب الكلي والتواجد بمقر الشركة وعدم مغادرتها ليلًا أو نهارًا لحين تحقيق مطالبهم.

من جانبه قال محمدي عبود، أحد العمال بشركة الغاز الطبيعي بالإسكندرية، إنهم سينضمّون لإضراب زملائهم بالقاهرة، بدءًا من الخميس المقبل؛ لاستمرار إدارة الشركة في فصل العمال والامتناع عن صرف الرواتب، بالإضافة للتعالي عليهم والإصرار على عدم التفاوض معهم، وفصل عاملين بفرع الإسكندرية هما أحمد صلاح عبد المقصود، ومحمد أحمد سلامة.