عمال الجمهورية للأدوية يرفعون سقف مطالبهم بعد تعنت الإدارة

إيمان عوفيستمر اعتصام عمال شركة الجمهورية للأدوية لليوم الثاني على التوالي، في ظل تعنت من إدارة الشركة، وهو ما دفع العمال إلى رفع سقف المطالب لإقالة مجلس إدارة الشركة، وإعادة انتخاب النقابة الفرعية للشركة.وقال أحد العمال في تصريحات للمال، إن رئيس مجلس إدارة الشركة حاول التواصل مع العمال، وطلب من

إيمان عوف

يستمر اعتصام عمال شركة الجمهورية للأدوية لليوم الثاني على التوالي، في ظل تعنت من إدارة الشركة، وهو ما دفع العمال إلى رفع سقف المطالب لإقالة مجلس إدارة الشركة، وإعادة انتخاب النقابة الفرعية للشركة.

وقال أحد العمال في تصريحات للمال، إن رئيس مجلس إدارة الشركة حاول التواصل مع العمال، وطلب منهم فض الاعتصام وإلا سيعرضون للمساءلة القانونية، وهو ما أثار غضب العمال، ورفعوا من سقف مطالبهم، مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة والنقابة الرسمية.

وأضاف أن النقابة الموجودة بالشركة تم انتخابها منذ ما يزد عن 14 عاما، وأصبح وجودها غير قانوني، بل إنه بالرغم من ذلك الوضع غير القانوني فإنهم منحازون تمام الانحياز لإدارة الشركة دون أي التفات للأوضاع التي يعانيها العمال، وأحقيتهم في صرف مكافأة الأرباح التي نص عليها عقد العمل الجماعي للشركة، والتي تحاول الإدارة والنقابة التنصل منه.