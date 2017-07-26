عمال الجامعة الأمريكية: تلقينا تهديدات بفض اعتصامنا اليوم

إيمان عوفقال نصر السقا، أحد عمال الجامعة الأمريكية المعتصمين، منذ 11 يوما: إن هناك الكثير من التهديدات التي تأتي إلينا من إدارة الجامعة بأن قوات الأمن ستلقي القبض علينا اليوم، وسيتم فض اعتصامنا ليلا.وأضاف السقا أن إدارة الجامعة منعت دخول 25 عاملا من أصل 256 معتصما داخل أسوار الجامعة، وذلك بعدما

إيمان عوف

قال نصر السقا، أحد عمال الجامعة الأمريكية المعتصمين، منذ 11 يوما: إن هناك الكثير من التهديدات التي تأتي إلينا من إدارة الجامعة بأن قوات الأمن ستلقي القبض علينا اليوم، وسيتم فض اعتصامنا ليلا.

وأضاف السقا أن إدارة الجامعة منعت دخول 25 عاملا من أصل 256 معتصما داخل أسوار الجامعة، وذلك بعدما توجهوا لتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس، ففوجئوا بإدارة الجامعة تمنعهم من الدخول، كما قامت بإرسال خطابات بعلم الوصول إلى منازل العمال تخبرهم بأنهم في إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر مقابل إنهاء التعاقد في بداية شهر أغسطس.

وقال السقا إنهم عندما توجهوا لقسم التجمع الخامس لتحرير محضر بمنع دخولهم للجامعة فطلب منهم أن يتوجهوا للنيابة، ولكنهم علموا أنه سيتم القبض عليهم.

وكان عمال الجامعة الأمريكية قد أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح منذ 11 يوما بسبب إصرار إدارة الجامعة الأمريكية على فصلهم عن العمل، والاستعانة بشركة توريد عمالة.