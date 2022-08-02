عمالقة السلع الاستهلاكية يواصلون النمو عبر تمرير الأعباء للمستهلكين

رفعت مجموعة من أكبر شركات السلع الاستهلاكية فى العالم توقعات النمو فى ظل ارتفاع أسعار منتجاتها تأثرا بالموجة التضخمية العنيفة التى تضرب أسواق العالم.

وحسب موقع ” ذى جروسر”، أعلنت شركات يونيليفر، ودانون، وريكيت بينكيزر، ونستله عن أرقام مبيعات ربع سنوية أعلى من المتوقع، إذ مكنهم ارتفاع الأسعار من رفع مستهدفات المبيعات للعام بأكمله.

وقالت شركة يونيليفر إن أسعارها ارتفعت بنسبة %11.2 فى الربع الثانى من العام على أساس سنوى، مما أدى إلى نمو إجمالى بنسبة %9.1 رغم انخفاض أحجام المبيعات بنسبة %2.1، كما حافظت ريكيت بينكيزر ودانون على نمو حجم المبيعات رغم ارتفاع الأسعار.

وشهدت ريكيت ارتفاعا فى الأسعار بنسبة %9.7 فى الربع الثانى، مما أدى إلى نمو بنسبة %11.9 مقارنة مع الربع المماثل، بينما سجلت شركة دانون زيادة فى المبيعات بنسبة %7.7، مدفوعة بنمو الأسعار بنسبة %6.8.

وسجلت شركة نستله نموًا فى المبيعات الأساسية أفضل من المتوقع بنسبة %8.7 فى الربع الثانى مع ارتفاع الأسعار بنسبة %7.6.

وفى الولايات المتحدة، رفعت كرافت هاينز الأسعار أكثر من 12 نقطة مئوية فى الربع الثانى.

وفى الوقت نفسه، زادت إيرادات شركة كوكا كولا بنسبة %16 بفضل قفزة بنسبة %12 فى أسعارها ومزيج منتجاتها.

وشهد حجم الزيادات فى الأسعار قيام جميع شركات السلع الاستهلاكية تقريبًا برفع توقعات مبيعاتها للعام بأكمله إذ قالت إنها ستستمر فى تمرير معظم التضخم فى أعباء التكلفة إلى العملاء.

وقالت شركة يونيليفر، التى تتوقع الآن أن تكون مبيعات 2022 أعلى من مستهدفاتها سابقًا التى تبلغ %4.5 إلى %6.5، إن الأسعار قد نمت بقوة فى مجال العناية المنزلية، حيث كانت الفئة معرضة بشكل خاص لارتفاع تكاليف المدخلات.

وارتفعت أسعار منتجات العناية المنزلية للمجموعة بنسبة %14.5 فى النصف الأول، مع ارتفاع منتجات التجميل والعناية الشخصية بنسبة %9 وتضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة %8.3.

فى غضون ذلك، قال مارك شنايدر، رئيس شركة نستله، إن المجموعة وجدت أنه من الأسهل زيادات الأسعار واستعادة الهوامش بسرعة فى المنتجات المنزلية ومستحضرات التجميل، مقارنة مع المواد الغذائية.