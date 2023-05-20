عمالقة التكنولوجيا يشاركون في معرض الصين الدولي لصناعة البيانات

أكدت 325 شركة من داخل وخارج الصين أنها ستحضر معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة عام 2023، الذي سيُقام خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري، في مدينة قوييانغ، بجنوب غربي الصين، بحسب وكالة شينخوا.

وذكر منظم المعرض المذكور أن شركات تكنولوجيا وإنترنت صينية عملاقة مثل هواوي، وعلي بابا، وتينسنت، وبايدو، وشركات أجنبية مثل مايكروسوفت، وفوجيفيلم، ستُشارك في الحدث الذي سيستمر ثلاثة أيام.

ويُقام المعرض في مدينة قوييانغ منذ عام 2015، ويعد الأول من نوعه في الصين، حيث يعمل كمنصة تواصل للإنجازات الحيوية في صناعة البيانات الضخمة.

وباعتبارها أول منطقة وطنية تجريبية شاملة للبيانات الضخمة في الصين، تعمل مقاطعة قويتشو على تعزيز صناعة البيانات الضخمة كعماد لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية عالية الجودة.