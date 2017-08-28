عمار والسقاف السعودية تستهدفان تنفيذ 3 مشروعات عقارية

رضوى عبدالرازق: كشفت المهندسة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، عن نية تحالف عمار المصرية مع مجموعة السقاف السعودية تنفيذ 3 مشروعات عقارية فى السوق المصرية باستثمارات تتخطى المليار جنيه. وأشارت إلى أنه جارٍ تأسيس شركة مساهمة تضم عمار ومجموعة السقاف مع إمكانية دخول عدد من المستثمرين ال

رضوى عبدالرازق:

كشفت المهندسة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، عن نية تحالف عمار المصرية مع مجموعة السقاف السعودية تنفيذ 3 مشروعات عقارية فى السوق المصرية باستثمارات تتخطى المليار جنيه.

وأشارت إلى أنه جارٍ تأسيس شركة مساهمة تضم عمار ومجموعة السقاف مع إمكانية دخول عدد من المستثمرين المصريين والسعوديين، مؤكدة أنه جارٍ إنهاء الأوراق والإجراءات الخاصة بالكيان الجديد.

وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، أنه تم الحصول على التراخيص الخاصة بأول مشروع للتحالف وهو مول تجارى خدمى تحت مسمى «watch» على مساحة 8870 مترًا وباستثمارات مصرية سعودية بقيمة 300 مليون جنيه، ويوفر فرص عمل تقدر بـ 300 عامل كبداية، ويقع المول بمنطقة النوادى بـ 6 أكتوبر.

وقالت إن المول عبارة عن دور أرضى و3 أدوار وتصل المساحة الإجمالية شاملة الارتفاعات إلى 40 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يضم المول مختلف الخدمات التجارية التى تلبى احتياجات سكان تلك المنطقة، والتى تشمل حوالى 7 كومباوندات سكنية، ويعد أقرب مول خدمى لهم هو مول العرب.

ولفتت «عبير» إلى أن المول سيضم بنوكا ومجمع سينمات وخدمات عيادات طبية.

وأكدت أن دخول الاستثمارات السعودية مجددا إلى السوق المصرية ورغبتها فى التوسع وضخ استثمارات جديدة يبعث برسائل إيجابية نحو السوق المصرية فى الفترة المقبلة.

وأوضحت أن التحالف يعتزم تنفيذ مشروع آخر وهو أرينا بيزنس بارك، وهو عبارة عن مجمع إدارى على مساحة 7720 مترًا بأكتوبر بجوار مستشفى دار الفؤاد، كما يستهدف المشاركة فى استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع شركة مينا لإسكان المستقبل وهو مشروع سنابل، وتعتزم الشركة تنفيذ حوالى 1700 وحدة سكنية، ويبلغ إجمالى وحدات المرحلة الأولى من المشروع 500 وحدة، والمشروع أحد مشروعات الإسكان القومى.

