عمار تتفق مع بنيان علي إنشاء مدينة للشباب بالرياض

انتهت اليوم الخميس، فاعليات المعرض والملتقي العالمي لسيدات الأعمال العرب بالبحرين، والذى شهد عرض مشروعات من سيدات الأعمال بالسعودية ومصر والكويت والإمارات ومصر، بالإضافة إلي شركات متعددة.

من جانبها، قالت عبير عصام، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، ورئيس شركة عمار العقارية، أن اللقاءات شهدت اهتماما كبيرا بقطاعات المفروشات وتجهيز الفنادق والأغذية والمشروبات والمقاولات والاستثمار العقاري.

وأكدت طرح تعاون مشترك بين شركة “عمار” العقارية وجمعية “بنيان” السعودية للإسكان، مشيرة إلي أنه تم الاتفاق علي إنشاء مدينة سكنية بالرياض للشباب، و سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قريبا بمصر .

