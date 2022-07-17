«عمار» العقارية تفاوض بنكًا حكومياً على تطوير وتشغيل قرية سياحية فى «رأس سدر»

تتفاوض شركة «عمار العقارية» مع أحد البنوك الوطنية لاقتناص حق تنمية وتطوير إحدى القرى السياحية التابعة للبنك فى منطقة رأس سدر، مساحتها 1.2 مليون متر مربع.

قالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار، عضو غرفة التطوير العقارى، إن أحد البنوك الوطنية يملك قرية سياحية فى رأس سدر، انتقلت إليه نتيجة تعثر مالكها الرئيسى فى سداد القروض، ومنذ فترة طرح المصرف مزايدة لاستغلال القرية تقدم لها عدة مطورين، وحصلت «عمار» على أعلى تقييم مالى وفنى.

وأكدت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن القرية مساحتها 1.2 مليون متر مربع، تم بناء وحدات وشاليهات على 600 ألف متر، والباقى ما زالت أرض فضاء، وينص العقد المتوقع على تطوير المساحة المتبقية، إلى جانب تنشيط وإعادة هيكلة الوحدات التى تم بناؤها، وتهيئتها لاستقبال العملاء.

وأوضحت عبير عصام أن تكلفة تنمية الوحدات ستقارب 200 مليون جنيه، وهناك خطة لاستقبال الملاك وتجهيز البحر والشاطئ خلال شهر أكتوبر المقبل، وما زالت المفاوضات مستمرة حول القيمة الإجمالية لتطوير الأرض المتبقية.

وأشارت إلى أن المفاوضات مع مسئولى البنك وصلت لمراحل متقدمة، إذ تدور حول تحديد نسبة لا تقل عن %75 للمطور، والباقى للبنك كإحدى آليات الشراكة فى التطوير، وسيتم توقيع العقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

عصام: اتفاق مع «ECB» لتولى التصميم الهندسى.. و«فول هاوس» تحصل على تسويق الوحدات

وأكدت أنه تم إسناد أعمال تصميم المشروع لمكتب «ECB» للاستشارات الهندسية، مع الإشارة لالتزامه المكتب بتطبيق أنسب طرق الاستدامة والحفاظ على البيئة فى تصميم الوحدات المتبقية بالمشروع، خاصة الجزء الفندقى فى ظل حاجة المنطقة لهذه النوعية من الوحدات.

وأفادت باتفاق «عمار» العقارية مع شركة فول هاول للتسويق العقارى لتتولى مهام تسويق الوحدات، كما سيتم إدراجها كشريك فى عقد التطوير، ليصبح عقدًا ثلاثيًا بين عمار وفول هاوس والبنك الحكومى.

وذكرت عبير عصام أن مدة تطوير وتنمية المساحة المتبقية تقارب 4 سنوات من تاريخ توقيع العقد، كما سيتم الاعتماد على الموارد الذاتية للمجموعة فى تغطية التكاليف اللازمة للمشروع.

جدير بالذكر أن عمار العقارية تعد أبرز مطورى منطقة غرب القاهرة والبحر الأحمر، ومن أهم مشروعاتها حاليًا فى مدينة 6 أكتوبر، مول «هاى تاون» بحجم استثمارات 500 مليون جنيه، و«فيولا»، بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية، بحجم استثمارات 250 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من %100 من أعمال الإنشاءات للمشروعين، على أن يتم التسليم قبل نهاية العام الحالي.

وتابعت عبير عصام أن الشركة تركز فى الفترة الحالية على مشروع «واتش مول» بأكتوبر مع تعديل بعض التصميمات الخاصة به، وتحويل بعض الوحدات من إدارية إلى طبية، نظرًا لزيادة الطلب على الأخير.وأضافت أن «عمار» حصلت على 54 رخصة لإنشاء مشروع فيلات من إجمالى 170 رخصة، معتزمة بدء إنشاءات المرحلة الأولى خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن «عمار» ستتجه مجددًا نحو مدينة الغردقة، إذ اقتنصت قطعة أرض بالقرب من منطقة الجونة على مساحة 14 فدانًا، بحجم استثمار يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه، لإقامة فندق ووحدات سكنية تتراوح مساحتها من 50 إلى 90 مترًا مربعًا.