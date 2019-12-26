«عمار العقارية» تعلن عن طرح 3 مشروعات جديدة خلال عام 2020

كشفت شركة عمار العقارية عن نتائج أعمالها لعام 2019، والتي تمثلت في قرب انتهاء العمل في 8 مشاريع مملوكة للشركة، إضافة إلى وجود توسعات أخرى قامت بها الشركة خلال الربع الأخيرة من 2019، بالإضافة للإعلان عن طرح 3 مشروعات جديدة خلال عام 2020.

عمار العقارية: 5 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات

قالت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، إن المشاريع التي نفذتها الشركة خلال 2019 قاربت بالفعل على الانتهاء، بالإضافة إلى طرح 3 مشاريع جديدة خلال عام 2020، يأتي على رأسها تطوير مشروع بالغردقة على مساحة 11 ألف فدان باستثمارات مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح كموبند بيانكو بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع “جمعية الشرطة”.

وأضافت عصام، إلى أن إجمالي استثمارات الشركة خلال الـ 3 سنوات السابقة بلغت 5 مليار جنيه، فيما حققت مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالعام الجاري، و2 مليار جنيه لأعمال المقاولات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع بمدينة “أسوان الجديدة” باستثمارات بلغت 500 مليون جنيه على مساحة 25 فدانا.

التوسع في طرح مشروعات سكنية وفندقية وسياحية

وأشارت إلى أن “عمار العقارية” تستهدف خلال 2020 التوسع في طرح مشروعات سكنية وفندقية وسياحية جديدة، حيث يجري في الوقت الحالي الانتهاء من دراسات الجدوى للمشروع على أن يتم طرحه للبيع بمارس 2020، مؤكدًا أن الخطط السعرية لـ 2020 تتسم بالثبات نظرًا لانخفاض أسعار بعض مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.