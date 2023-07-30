«عمار العقارية» تطرح المرحلة الأولى من «واتش مول» في السادس من أكتوبر

أعلنت شركة عمار للتطوير العقاري، طرح بيع وحدات المرحلة الأولى من مشروع مول تجاري وإداري وطبي وترفيهي «واتش مول» بالسادس من أكتوبر في الأول من أغسطس 2023.

وقالت عبير عصام رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة ستبدأ بعد غد الثلاثاء بيع المرحلة الأولى لمشروع واتش مول على مدار الشهر وذلك بعد انتهاء الشركة من نسبة 80% تنفيذ بإجمالي 65 وحدة تتنوع ما بين وحدات تجارية وإدارية وطبية.

وأشارت إلى أن وحدات المرحلة الأولى، سيتم تسليمها بعد 6 أشهر، وجار العمل حالياً في مرحلة التشطيبات والتي تمثل نسبة 20%.

وأوضحت أن «واتش مول» مشروع مول تجاري إداري طبي وترفيهي يقام على 3 مراحل بمساحة 10 آلاف متر مربع واستثمارات مليار جنيه بمنطقة التوسعات الشمالية بالسادس من أكتوبر على محور جمال عبد الناصر، وبجوار نادي الصيد.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروع بالكامل، ويبلغ الجزء الخدمي والترفيهي بها مساحة 3 آلاف متر مربع.

وأكدت أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من المشروع خلال مدة عامين، وبلغت حالياً نسب التنفيذ بالمرحلتين من 20 إلى 25% تقريبا كما تضم المرحلتين أيضا شقق فندقية سكن للطلاب بمساحات 50 مترا مربعا.

وأوضحت أنه بسبب الظروف الحالية التي يمر بها قطاع التطوير العقاري والسوق العقارية في مصر نتيجة المتغيرات السريعة في احتساب التكاليف خاصة المرتبطة بحركة أسعار مواد البناء، لجأت الشركة إلى سياسة البيع في المرحلة الأولى على فترات قصيرة من خلال بيع الوحدات الإدارية والتجاري والطبي في مدة لا تزيد عن شهر واحد.

ولفتت إلى أن مشروع “واتش مول” يعد رابع مشروع لشركة عمار العقارية في النشاط الإداري ومن أهم منتجاتها العقارية منذ دخولها القطاع الإداري في 2018، حيث تضم قائمة مشروعاتها «هاي تاون مول» ومشروع «فيولا مول» ومشروع أوبريت مول بالإضافة إلى مشروع واتش مول.