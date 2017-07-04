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عماد وحيد يوضح سر انفعاله في اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان

على المصرى: أكد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، احترامه لكل نواب البرلمان، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة، ورئيسها، وكل السادة رؤساء الأندية الرياضية، وممثليها، وأوضح أن انفعاله أثناء الاجتماع الذي انعقد بالبرلمان صباح الإثنين، لم تكن له أي دوافع شخصية؛ إنما كان دفاعـًا عن النادي الأهلي بقيمت
المال - خاص 4 يوليو، 2017 4 يوليو، 2017

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على المصرى:

أكد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، احترامه لكل نواب البرلمان، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة، ورئيسها، وكل السادة رؤساء الأندية الرياضية، وممثليها، وأوضح أن انفعاله أثناء الاجتماع الذي انعقد بالبرلمان صباح الإثنين، لم تكن له أي دوافع شخصية؛ إنما كان دفاعـًا عن النادي الأهلي بقيمته، ومكانته، والتزاماته الرياضية والوطنية.

وأوضح: “حين تحدّثت في ذلك الاجتماع شارحـًا الأسباب التي دعت النادي الأهلي لأن يتحفّـظ على بعض بنود اللائحة الاسترشادية، ورغم أننى كنت أشرح كل ذلك بمنتهى الهدوء، وأقدم للحاضرين وجهة نظر تستحق النقاش والاهتمام والاحترام أيضـًا، فوجئت بأحد الحاضرين يصرخ في وجهي، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية ملزمة للجميع وملزمة للنادي الأهلي أيضـًا، فإن لم يقبل الأهلي ذلك فلا مكان له داخل الأسرة الرياضية المصرية، وهو الأمر الذى لم أقبله، ولم يكن ليقبله أي من أبناء الأهلي، بل ولن يقبله أي مهتم أو متابع للرياضة المصرية”.

وأضاف: “فليس هكذا يكون الحديث عن الأهلي، ودوره، ورسالته، ومطالبه، كما أن الأهلي الذي يحترم الجميع ويدافع عن حقوق الجميع؛ أبدًا لا يقبل أي إساءة أو أي حديث غير لائق يخص النادي الأهلي بكل عطائه لمصر والرياضة في مصر”.

واختتم عماد وحيد، أن نفس هذا الشخص، حين فوجئ بانفعال عماد وحيد دفاعـًا عن الأهلي، عاد ليؤكد أن ما يقصده هو أن الأهلي ملك لمصر كلها، وليس مجلس إدارته، وكأن هذا الشخص، مع كامل الاحترام له، لم يكن يعرف من قبل أن الأهلي ملك لمصر كلها، وهو يقف في ذلك الاجتماع يؤكد أن الأهلي لو لم يقبل اللائحة الاسترشادية فلا مكان له ولا دور.

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