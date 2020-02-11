عماد مصطفى : الدول العربية تنتج 30% من إجمالي إنتاج العالم للأسمدة

مصر نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات لنمو إنتاجية الأسمدة من النترات واليوريا

قال عماد مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثل الشركات المصرية في الملتقي العربي للأسمدة، إن الدول العربية تنتج ٣٠%من حجم إنتاجية العالم في الأسمدة.

وأضاف عماد مصطفى ، علي هامش كلمته في الملتقي العربي للأسمدة الـ26، أن الملتقي يعد من أهم التجمعات المتعلقة بصناعة الأسمدة في الوطن العربي، وتعتبر فرصة لجذب استثمارات جديدة للصناعة

وتحديث الأبحاث والتطوير للصناعة من خلال التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال.

وذكر أن مصر نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات لنمو إنتاجية الأسمدة من النترات واليوريا ومختلف أنواع الأسمدة عالية الجودة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول العربية والإفريقية.

وينعقد الملتقي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2020 ، إذ يعتبر المنتدى السنوى للأسمدة أهم حدث اقتصادي فيما يتعلق بصناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وافتتح اليوم الثلاثاء، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الملتقى الدولي 26 للأسمدة في القاهرة بحضور 300 مشارك من 27 دولة عربية.

وقال وزير قطاع الأعمال العام ، إن الملتقى فرصة جيدة لتبادل الفرص الاستثمارية في الوطن العربي لنمو معدلات إنتاج الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للوطن العربي.

وينعقد الملتقي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2020، إذ يعتبر المنتدى السنوى للأسمدة أهم حدث اقتصادي فيما يتعلق بصناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قال المهندس رائد الصعوب الأمين العام الجديد للاتحاد العربي للأسمدة، إن الملتقي يضم شخصيات بارزة من رؤساء شركات الأسمدة العربية والعالمية، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء والمديرين التنفيذيين والمديرين العامين.

وأضاف الأمين العام، أن الملتقي يخطط لتقديم منتدى أكثر تقدمًا من خلال جمع خبراء دوليين مع منتجي الأسمدة في المنطقة العربية في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة في السوق العالمية.