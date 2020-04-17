عماد متعب : إنفلونزا الخنازير أصابت عددًا من لاعبي الفراعنة في أمم إفريقيا 2010

وجود بعض اللاعبين داخل قائمة الفراعنة، شاركوا خلال البطولة، وهم مصابون بإنفلونزا الخنازير.

كشف عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس صادمة بشأن بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2010، مُبينًا وجود بعض اللاعبين داخل قائمة الفراعنة، شاركوا خلال البطولة، وهم مصابون بإنفلونزا الخنازير.

وحصد منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا 2010 للمرة السابعة في تاريخ مصر، والثالثة على التوالي بعد 2006 و2008.

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تليفزيونية: قد لا يعلم الناس أن بعض اللاعبين شاركوا في أمم إفريقيا 2010 وهم يعانون من إنفونزا الخنازير، كنا نلعب ودرجة حرارتنا 40.

وأضاف: في نهائي غانا الشهير والذي سجل فيه جدو هدف التتويج باللقب، شاركت رفقة سيد معوض بالمباراة رغم تعرضنا لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الجزائر، ولكننا تحملنا وشاركنا من أجل عدم تشتيت حسن شحاته بشأن التشكيل.

وتابع: لو لم نشارك لكانت خطة حسن شحاتة تغيرت تماما، فالخطة تكون مبنية علينا، وأي تعديل في الأسماء يعدل من تفكيره في وقت غير مناسب تمام.