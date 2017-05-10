عماد: رفع الاعتمادات المالية لمرضى نفقة الدولة لتعويض فارق السعر

أحمد صبري:كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن الوزارة ستعقد اجتماعا السبت المقبل، مع التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية؛ لرفع الاعتمادات المالية لمرضي نفقة الدولة لتعويض فارق رفع أسعار الأدوية والخدمات الطبية بعد تعويم الجنيه.وأوضح الوزير فى كلمته بالمؤتمر الصحفى بالمحافظة، أن الوزارة سترفع فى ال

أحمد صبري:

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن الوزارة ستعقد اجتماعا السبت المقبل، مع التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية؛ لرفع الاعتمادات المالية لمرضي نفقة الدولة لتعويض فارق رفع أسعار الأدوية والخدمات الطبية بعد تعويم الجنيه.

وأوضح الوزير فى كلمته بالمؤتمر الصحفى بالمحافظة، أن الوزارة سترفع فى الوقت الحالى الاعتمادات المالية لمفاصل العظام والدعامات القلبية وعمليات القلب المفتوح، وذلك لتحديد الزيادة المطلوبة لإدراجها ضمن موازنة العام المقبل.

وأكد أن تعويض مرضي نفقة الدولة فارق السعر يكلف حزينة الدولة أموالا طائلة؛ حيث إن تحريك سعر خدمة الغسيل الكلوى كلف الوزارة سنويا 1.4مليار جنيه منها 800 مليون جنيه لمرضي نفقة الدولة و600 مليون للتأمين الصحي.