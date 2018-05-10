عماد: المستشفيات الحكومية بمنظومة التأمين الصحي ستكون أفضل من الخاصة

أحمد صبرى قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن المستشفيات الحكومية التى ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ستكون أفضل من المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن المنافسة ستكون شرسة بينهما فى تقديم الخدمة وهو ما سيؤدى إلى خفض الأسعار. وأضاف فى مؤتمر صحفي اليوم بمعهد التدريب القومي أنه سيكون من



أحمد صبرى

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن المستشفيات الحكومية التى ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ستكون أفضل من المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن المنافسة ستكون شرسة بينهما فى تقديم الخدمة وهو ما سيؤدى إلى خفض الأسعار.

وأضاف فى مؤتمر صحفي اليوم بمعهد التدريب القومي أنه سيكون من حق المواطن اختيار العلاج وعمل العمليات الجراحية فى مستشفيات حكومية أو خاصة حسب رغبته وبنفس التكلفة موضحا أن البداية ستكون خلال شهرين أو ثلاثة بحد أقصي لبدء عمل المنظومة بمحافظة بورسعيد.

وأكد أن هناك 11 مستشفي تم تأهيلها لتدخل المنظومة بتكلفة تزيد على مليار جنيه ببورسعيد، كما ستحوي مستشفيات متخصصة لأورام الأطفال، وزرع النخاع والطوارئ إضافة إلى الأشعة المتخصصة.