عماد الدين: ملف إلكترونى متكامل فى مستشفيات الصحة

قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن الوزارة وضعت نظامًا إلكترونيًا لميكنة التأمين الصحى، عبر عدة مراحل، يتعامل معها المريض، وتقديم الخدمات الصحية عبر الوحدة الصحية لكل قرية أو مدينة، والتعامل مع المريض إلكترونيًا من جميع الاتجاهات.أضاف عماد الدين، خلال جلسة التحول الرقمى فى القطاع الصحى، على هامش

قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن الوزارة وضعت نظامًا إلكترونيًا لميكنة التأمين الصحى، عبر عدة مراحل، يتعامل معها المريض، وتقديم الخدمات الصحية عبر الوحدة الصحية لكل قرية أو مدينة، والتعامل مع المريض إلكترونيًا من جميع الاتجاهات.

أضاف عماد الدين، خلال جلسة التحول الرقمى فى القطاع الصحى، على هامش فعاليات اليوم الثالث، من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى، أن إستراتيجية الوزارة تستهدف التركيز يتوجه على مفهومى «طبيب الأسرة»، و«طبيب الطوارئ»، و«طبيب الجراحة العامة» إلى جانب العديد من التخصصات الأخرى.

أوضح أن مستشفيات الرعاية الشخصية تقوم بترشيح المريض للتوجه إلى أى مستشفى، التى تقدم أقصى رعاية صحية له، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه يضمن للمريض وجود «ملف متكامل»، يمكن متابعته من أى مستشفى تابعة من وزارة الصحة.

قال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مجلس النواب عقد 12 جلسة، لمناقشة بنود قانون التأمين الصحى الجديد، بمشاركة حقوق الإنسان، ونقابة الأطباء، والصيادلة، والعلاج الطبيعى، مؤكدا أن التجاوب الكبير الذى أبدته الحكومة عند مناقشة القانون الجديد.

قال على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن تعدد قوانين التأمين الصحى حرم المواطنين من العدالة، ما دفع الوزارة للبحث عن قانون واحد يضمن العدالة للجميع.

أضاف أن القانون يتضمن وجود 3 هيئات تتمثل فى التموين، والإدارة، وتقديم الخدمة، أخيرًا هيئة الرقابة، وأن فصل الخدمة عن التموين، والإتاحة، والاختيار، من بين المستشفيات، من أهم بنود قانون التأمين الصحى.

كشف عن أن الحكومة تستهدف لتحمل الحكومة %70 من نفقات علاج المواطنين، عكس النسبة المتداولة الآن، ويتحمل المريض %70 فيما تتحمل الحكومة %30، ما تسعى الحكومة لتغييره.