عماد الدين عن قانون التأمين الصحي: الطبيب هياخد 30 ألف جنيه

المال – خاصقال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، إن قانون التأمين الصحي الجديد يكفل حياة كريمة للمرضى والأطباء في ذات الوقت، وقال في مؤتمر صحفي بمحافظة بورسعيد منذ قليل إن أجر طبيب الأسرة داخل الوحدة الصحية سيصل إلى 30 ألف جنيه شهريا، فيما لا يتجاوز الأجر الحالي لأطباء الوحدات ال



المال – خاص

قال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، إن قانون التأمين الصحي الجديد يكفل حياة كريمة للمرضى والأطباء في ذات الوقت، وقال في مؤتمر صحفي بمحافظة بورسعيد منذ قليل إن أجر طبيب الأسرة داخل الوحدة الصحية سيصل إلى 30 ألف جنيه شهريا، فيما لا يتجاوز الأجر الحالي لأطباء الوحدات الصحية بالمحافظات 1500 جنيه.

وتابع الوزير: “الطبيب هياخد 30 ألف جنيه .. أنا هديك الرضا وهختاره حسب مواصفات معينة”، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة الجيدة يستدعي توفير العائد المرضي للأطباء وفق الفكر الجديد بقانون التأمين الصحي، مؤكدا أن الوحدة الصحية هي أساس المنظومة الطبية الجديدة.

وستكون محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي ستشهد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في مرحلته الأولى.

وشدد الوزير على أن طبيب الأسرة لابد أن يكون حاصلا على شهادة زمالة خاصة بطب الأسرة، مؤكدا أنها من أفضل الشهادات المصرية، مدللا على ذلك بأن عدد الحاصلين عليها سنويا لا يتجاوز 200 طبيب.