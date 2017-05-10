عماد: الخدمة الصحية بمحافظة البحر الأحمر صفر

أحمد صبري:كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن الخدمة الصحية بمحافظة البحر الأحمر منعدمة وتساوى صفر، حيث لايوجد أى مستشفيات أو وحدات صحية بمراكز حلايب وشلاتين والقصير.وأوضح فى كلمته بالمؤتمر الصحفى، بمحافظة الفيوم، أن الوزارة ستفتتح مستشفيان جديدان بالبحر الأحمر، الأول فى القصير ويخدم أكثر من 1

أحمد صبري:

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن الخدمة الصحية بمحافظة البحر الأحمر منعدمة وتساوى صفر، حيث لايوجد أى مستشفيات أو وحدات صحية بمراكز حلايب وشلاتين والقصير.

وأوضح فى كلمته بالمؤتمر الصحفى، بمحافظة الفيوم، أن الوزارة ستفتتح مستشفيان جديدان بالبحر الأحمر، الأول فى القصير ويخدم أكثر من 100 ألف نسمة، مؤكدا أن المريض بالقصير كان يحتاج للذهاب إلى الغردقة للعلاج، وهى مسافة بعيدة تسبب الوفاه للحوامل والمرضي.

وأشار إلى أن المستشفي الثاني هو مستشفي حلايب وتم إنشائه بتعليمات رئاسية لخطة المرضي ضمن الـ17 مستشفي التى سيتم افتتاحها الشهر المقبل.