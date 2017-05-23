عماد: إضافة سيارات إسعاف جديدة بتكلفة221 مليون جنيه

عماد: ميكنة 1200 سيارة إسعافأحمد صبرىكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن وزارة الصحة انتهت من اضافة 300 سيارة اسعاف جديدة بتكلفة 221 مليون جنيه وذلك لخدمة الطرق الجديدة والأمكان البعيدة.واشار وزير الصحة فى كلمته بدمياط أمام الرئيس، أن هناك 50 سيارة اسعاف جديدة تعاقدت معها الوزارة لخدمة المناط

عماد: ميكنة 1200 سيارة إسعاف

أحمد صبرى

كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن وزارة الصحة انتهت من اضافة 300 سيارة اسعاف جديدة بتكلفة 221 مليون جنيه وذلك لخدمة الطرق الجديدة والأمكان البعيدة.

واشار وزير الصحة فى كلمته بدمياط أمام الرئيس، أن هناك 50 سيارة اسعاف جديدة تعاقدت معها الوزارة لخدمة المناطق الوعرة مثل شمال وجنوب سيناء، مؤكدا أنها ستدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن هناك 10سيارات اسعاف عبارة عن عيادات متنقلة سيتم تدشينها خلال شهرين، مشيرا الى ان هدفهم جعل سيارة اسعاف لكل 25 الف مواطن.

واكد ان الوزارة تعمل حاليا على ميكنة 1200سيارة لتكون جميعها متصلة بشبكة تسهل استخدامها.