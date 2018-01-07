عماد أبوحسين نقيبًا عامًا للفلاحين

الصاوي أحمد قرر مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين الزراعيين اختيار رجل الأعمال عماد جمعة سعد أبوحسين وشهرته عماد أبوحسين، نقيبا عاما لللفلاحين على مستوى جمهورية مصر العربية. وقال عماد أبوحسين عقب اختياره نقيبا عاما للفلاحين، إنه سوف يعمل على تقديم رؤية تنموية لتنشيط عمل النقابة وتقديم المزي

الصاوي أحمد

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين الزراعيين اختيار رجل الأعمال عماد جمعة سعد أبوحسين وشهرته عماد أبوحسين، نقيبا عاما لللفلاحين على مستوى جمهورية مصر العربية.

وقال عماد أبوحسين عقب اختياره نقيبا عاما للفلاحين، إنه سوف يعمل على تقديم رؤية تنموية لتنشيط عمل النقابة وتقديم المزيد من الخدمات للأعضاء بكل محافظات الجمهورية، وسيتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون جديد للارتقاء بالنقابة ومواردها المالية ودعم الفلاح المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النقيب الجديد، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أنه سيعمل على التواصل مع الجهات الحكومية المتمثلة فى وزارات “الزراعة والتموين والري والبيئة” لحل الأزمات التى تواجه الفلاحين بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن مجلس النقابة ناقش فى اجتماعه الأخير عددا من القضايا التى تهم المزارعين ومنها قضية ارتفاع مستلزمات الإنتاج بعد تعويم الجنيه، كما ناقش التفاوض مع الحكومة على زيادة أسعار توريد قصب السكر والبنجر مرة أخرى، فضلا عن التعاون مع الحكومة فى إيجاد آلية تمنع الفساد الذى تكرر العام الماضى فى أزمة توريد القمح للصوامع والشون.

وأوضح “أبوحسين” أن النقابة ستعمل أيضا على مساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم الزراعية، حيث يجد أغلبهم مشكلة فى التسويق للمنتجات مع تقليل عدد الوسطاء التجاريين الذى يجنون معظم الأرباح، لافتا إلى أنه سيعمل على لم شمل الفلاحين وتوحيد كلمتهم وإدراجهم تحت كيان واحد هو النقالة العامة للفلاحين الزراعيين المشهرة برقم 61 لسنة 2014 باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للفلاح فى الوقت الحالى.