علي هامش «COP28».. «البيئة» تبحث مع «شنايدر» تعزيز جهود الاستدامة ضمن خطة مصر 2050

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاء مع مسئولي شركة شنايدر إلكتريك، العاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي؛ لبحث سبل التعاون والجهود المشتركة لتعزيز الاستدامة في مصر، ومواجهة أزمة تغير المناخ، والتي تتمشى مع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ورؤية مصر 2030.

وتم اللقاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد حاليًّا بمدينة دبي بدولة الإمارات، بحضور جان باسكال تريكوار، رئيس شنايدر إلكتريك العالمية، والمهندس وليد شتا رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وسباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا.

وثمّن مسئولو الشركة، خلال اللقاء، الجهود الحثيثة لوزراة البيئة، بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، في ملف المناخ، ومحاربة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في مصر،

والتي يأتي على رأسها استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ العام الماضي، وقامت خلاله فؤاد بافتتاح مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة.

ويستعرض المركز حلول وخدمات شنايدر إلكتريك في مجال الاستدامة وإدارة مدن المستقبل الخضراء، والتي تمثل التزامات الشركة الستة طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة؛ وهي: (المناخ، الموارد، تعزيز الثقة، المساواة، دعم الأجيال، الشراكة المحلية) تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وجهودها لرفع الوعي المجتمعي بقضية تغير المناخ.

كما تم، خلال اللقاء، مناقشة فرص التعاون المشترك بين الشركة والوزارة لتصبح الشريك التكنولوجي وشريك التحول الرقمي لبرنامج الوزارة للاستثمار في مشروعات البيئة والمناخ، في إطار خطة الوزارة لدعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرِن ومنخفض الانبعاثات.

يأتي هذا اعتمادًا على الخبرة الواسعة والطويلة لشركة شنايدر إلكتريك في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات في مختلف القطاعات، والتي تدعم تحقيق الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الأثر البيئي للمشروعات،

وعلى رأسها مشروع تطوير ورقمنة مراكز التحكم الآلي، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، مما يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ والحفاظ على البيئة.

كما تم استعراض عدد آخر من المشروعات التي شاركت بها شنايدر إلكتريك؛ مثل مشروع بنبان في أسوان، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم،

من خلال توريد أنظمة توزيع الكهرباء للمشروع، مزارع الرياح فى جبل الزيت، مشروع الدلتا الجديدة، والذي يستهدف زراعة 2 مليون فدان، ومحطة تحلية المياه في مدينة الجلالة بقدرة 150 ألف متر مربع في اليوم، ومحطة الطاقة الشمسية بشرم الشيخ، ومشروعات المونوريل، وخطوط المترو، وغيرها.