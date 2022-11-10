علي هامش «COP27».. مصر توقع مذكرة استضافة الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن استضافة مصر وتنظيمها لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025، بحضور فاطمة عبد المالك، رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

وقع مذكرة التفاهم علي هامش فعاليات قمة المناخ “COP27” المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ، كل من اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن الحكومة المصرية، والسيد جان بيير مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، ممثلا للمنظمة.

وعقب التوقيع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستضافة مصر لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق على المستوى الافريقي بمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأشار إلى دور تلك القمم في دعم جهود التوسع في تطبيق مفاهيم اللامركزية على مستوي قارة افريقيا، وذلك بما يعزز من دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلف المجالات، ويسهم في تحسين إدارة الشئون العامة علي مستوى المدن والأقاليم.

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الغرض من مذكرة التفاهم هو وضع إطار عمل للتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية لإعداد وتنظيم أعمال الدورة العاشرة من قمة المدن الأفريقية والتي من المقرر أن تستضيفها مصر ديسمبر من عام 2025.

ولفت جان بيير مباسي إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم، فإن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية تلتزم بدعم الحكومة المصرية في الإعداد لقمة المدن الأفريقية وتنظيمها، مع توفير المحتوى العلمي لها، وحشد المشاركين من جميع أنحاء افريقيا ومناطق العالم لحضور القمة، إلى جانب رعاية وتنظيم معرض المدن الأفريقية.