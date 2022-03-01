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علي مساحة 45 ألف متر .. «نون» تفتتح مستودعا لها في السعودية

تعتبر شبكة نون للخدمات اللوجستية والتشغيلية محورًا مهمًا في تسريع كفاءة ودعم تجربة العملاء المتطورة باستمرار
المال - خاص 10:02 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 10:02 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

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 افتتحت نون، المنصة الرقمية للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط أكبر مستودعاتها من حيث المساحة في العاصمة السعودية الرياض، كجزء من توسعها وتطور عملياتها التشغيلية وشبكة خدماتها اللوجستية في المملكة.

ويساهم المستودع الجديد والبالغ مساحته أكثر من 45.000 متر مربع في تطوير وتسريع عمليات توصيل المنتجات إلى ملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة. تبلغ شبكة نون للخدمات اللوجستية والتخزين في المملكة أكثر من 270,000 متر مربع، تتضمنها مستودعات التخزين ومحطات التوزيع والمراكز اللوجستية الرئيسية والفرعية.

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وقال أحمد قدوري المدير العام لنون في السعودية: ” تلتزم نون بتطوير أعمال وأنظمة رقمية تساهم في تعظيم الأثر الاقتصادي وبناء بيئة استثمارية تنافسية في جميع أنحاء المملكة، مع خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات المحلية”. ويضيف: تعتبر شبكة نون للخدمات اللوجستية والتشغيلية محورًا مهمًا في تسريع كفاءة ودعم تجربة العملاء المتطورة باستمرار”

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وأشار أن هذا التوسع دليل على التزام نون بتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 للتحول الرقمي، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية ذات معايير عالمية وتقديم خدمات متقدمة لشركائها البائعين وضمان توصيل سهل وسلس.

وتستمر نون في تطوير عمليات وخدمات التوصيل في جميع أنحاء المملكة، مما يخلق إمكانيات للمواهب والكفاءات المحلية بالازدهار والانضمام للشركة السعودية الرائدة في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية.

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