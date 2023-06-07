علي غرار جوجل ..سناب شات يطبق ضريبة القيمة المضافة علي خدماته بداية من 22 يونيو

أعلن تطبيق تسجيل وبث الرسائل المصورة سناب شات عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدمات الابلكشين في مصر بنسبة 14% وذلك اعتبارا من 22 يونيو الجاري .

وبحسب بريد الكتروني أرسله التطبيق للمستخدمين وحصلت المال علي نسخة منه ، قال سناب شات إنه امتثالا للقوانين المحلية فى مصر، فبدءا من 23 يونيو الجاري ، سنبدأ فى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية ما لم يكن لدينا رقم السجل الضريبى الخاص بك

يأتي ذلك بعد مرور أيام قليلة من إعلان جوجل عن بدء تطبيق خدمات القيمة المضافة علي الخدمات المدفوعة للعملاء في مصر بداية من 1 يوليو الجاري.

واوضحت جوجل في مدونتها، إنه عند ضبط حسابات الفوترة يتم إعداد الحسابات تلقائيا على نوع “نشاط تجاري” للحسابات الجديدة وذلك للمستخدمين المقيمين في أمريكا الشمالية أو البرازيل أو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء روسيا)، بما في ذلك سويسرا والنرويج وليختنشتاين.