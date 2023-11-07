علي عيسى: ندرس إنشاء رابطة لتجمع رجال الأعمال المصريين في السعودية

أعلن المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تدرس إنشاء وحدة خاصة لتنمية الأعمال المصرية السعودية لمساعدة رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمارات والتجارة في مصر والمملكة العربية السعودية.

وذكرت الجمعية في بيان اليوم، أنه سيتم البدء في دراسة انشاء رابطة لتجمع رجال الأعمال المصريين بالمملكة لمساندة الاستثمارات المصرية القائمة والتي تدرس الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالإضافة الي جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والسفراء والدبلوماسيين لتكون المؤسسة التي نهدف الي انشاؤها جسر يخدم الاستثمار المصري وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك الخبرات والمعايير التي تمثل إضافة للقطاع الخاص المصري علي غرار تشكيل لجان جغرافية بالجمعية لتنمية العلاقات مع الصين ولجنة افريقيا ومؤخرا لجنة بريكس .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة.

وتابع المهندس علي عيسى، أن السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة العربية وقد شهدت بالفعل تحولات كبيرة في الفكر والتنوير وأيضا في الاقتصاد وأن الجمعية ستعمل على متابعة التوصيات والمشكلات وخدمة مجتمع الاعمال المصري ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات والتنمية العمرانية وزيادة التعاون التجاري بين البلدين

من جانبه رحب السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة باللقاء مع أعضاء جمعية رجال الاعمال مؤكدا علي ان هناك حلقة تواصل مستمرة مع الجمعية لمتابعة طلبات رجال الاعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية.

وقال إن مهمتنا حل مشاكل المواطن المصري وبالطبع رجال الاعمال واستثماراتهم مشيرا الي انه مع زيادة تواجد الشركات المصرية في السوق السعودي ستزيد التحديات والمشاكل والخدمات.

وقال: نتطلع الي الترويج للاستثمار وحماية المصالح المصرية سواء هيئات أو شركات أو افراد مؤكدا علي ان انشاء مؤسسة لتجمع رجال الاعمال المصريين في المملكة العربية السعودية تساعد علي تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات وأن القنصلية المصرية في جدة ترحب بالفكرة ودعمها ايمانا بأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية محليا وإقليميا.