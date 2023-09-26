علي عيسى: «رجال الأعمال المصريين» تتطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي مع الجانب الياباني

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك تطلعا لدى رجال الأعمال المصريين، إلى مزيد من التعاون الاقتصادي مع السفارة اليابانية بالقاهرة، ليس فقط في التنشيط السياحي وإنما لزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك وبناء شراكات، على مستوى القطاع الخاص في البلدين.

ولفت عيسي إلى عمق العلاقات التاريخية والتعاون الكبير بين مصر واليابان في كافة المجالات.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تمثل «لوبي قوي» لمنظمات الأعمال وتعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي في إطار من الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والدولة.

وأضاف أن الجمعية تغطي كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية من خلال لجانها القطاعية ومنها السياحة والصناعة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى علاقتها الدولية الوطيدة من منظمات الأعمال الأجنبية المناظرة لها ومجالس الأعمال الثنائية التي تعمل تحت مظلة الجمعية.

وأكد عيسي، دعم الجمعية لخطة لجنة السياحة لعودة أعداد السياحة لمصر بقوة مرة أخرى وخاصة السوق اليابانية من خلال التعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومصر للطيران والسفارات الأجنبية بالقاهرة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الموائد المستديرة مع المعنيين بالترويج للسياحة المصرية في اليابان وبحث سبل زيادة أعداد السائحين اليابانيين لمصر.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع سفير دولة اليابان بالقاهرة Oka Hiroshi لبحث كيفية تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان والعمل على زيادة أعداد السائحين في ظل تنشيط الحركة الدولية والسياحية بين البلدين، بعد افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو.