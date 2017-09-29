علي جبر ومؤيد العجان يخضعان لكشف المنشطات عقب مبارة إنبي

وكالات:خضع الثنائي علي جبر ومؤيد العجان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الفريق أمام فريق إنبي مساء الجمعة بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري.وكشف أيمن حافظ، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن الفريق سيحصل على راحة

وكالات:

خضع الثنائي علي جبر ومؤيد العجان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الفريق أمام فريق إنبي مساء الجمعة بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري.





وكشف أيمن حافظ، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن الفريق سيحصل على راحة سلبية لمدة 3 أيام، وقال إن الفريق سيعود للتدريبات يومي ٣ و٤ أكتوبر في ملعب النادي وبعدها يتم تحديد برنامج الإعداد في فترة التوقف وإمكانية الدخول في معسكر.

وأوضح الجهاز الطبي أن حازم إمام، مدافع الفريق، أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام إنبي مساء الجمعة، ومن المقرر أن يتم إجراء أشعة للاطمئنان على اللاعب وتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وأعرب نيبوشا، المدير الفني لفريق الزمالك، في تصريح لموقع النادي، عن عدم رضاه عن التعادل السلبي وإهدار نقطتين في مشوار الفريق، وقال إننا نلعب أي مباراة من أجل الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وأشار نيبوشا إلى أن الاستحواذ كله خلال اللقاء كان لمصلحة الزمالك، وقال إنه يجب دعم باسم مرسي مهاجم الفريق بعد إهدار ضربة الجزاء.

وأضاف سنستغل الفترة المقبلة في علاج الأخطاء ومنحت اللاعبين إجازة لمدة 3 أيام، وبعدها سندخل في فترة إعداد لمدة 10 أيام وسنحاول التركيز في الإعداد في تلك الفترة.