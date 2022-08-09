«علي بابا» تخفض قوتها العاملة بحوالي 10 آلاف في 3 أشهر

لجأت “علي بابا جروب هولدينج”، عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية إلى خفض قوتها العاملة بحوالي 9241 موظفًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

وذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في وثائق تنظيمية أن لديها ما يزيد عن 245 ألف موظف فقط بنهاية آخر ربع سنوي.

كما خفضت الشركة قوتها العاملة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بمقدار 4375 موظفًا، مما يعكس تحركات واسعة النطاق بين شركات التكنولوجيا العالمية لكبح الإنفاق في وقت يتزايد فيه التضخم وتكاليف المواد والتوترات السياسية.

يذكر أن القيمة السوقية لـ”علي بابا” تراجعت بعدما شنت بكين حملتها القمعية الشاملة على القطاع الخاص قبل أكثر من عام، وأجبرت الحكومة الشركة المالية التابعة لها وهي”آنت جروب” على إلغاء ما كان يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم في عام 2020.