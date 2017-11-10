علي بابا تجني 8.6 مليار دولار مبيعات في ساعة واحدة

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن حققت شركة "علي بابا" الصينية للتسوق الإلكتروني، مبيعات قياسية بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار، في أول ساعة من ساعات "يوم العزاب" Singles’ Day، وهي مناسبة يحتفي بها الشباب الصينيون يوم 11 نوفمبر من كل عام، وقدّمت فيه "علي بابا" عروضًا وخصومات على منتجاتها.

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

حققت شركة “علي بابا” الصينية للتسوق الإلكتروني، مبيعات قياسية بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار، في أول ساعة من ساعات “يوم العزاب” Singles’ Day، وهي مناسبة يحتفي بها الشباب الصينيون يوم 11 نوفمبر من كل عام، وقدّمت فيه “علي بابا” عروضًا وخصومات على منتجاتها.

وبحسب بلومبرج فقد اجتاح متسوقون من 192 دولة على الأقل، الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لاستغلال الخصومات التي قدمتها الشركة على أسعار هواتف آيفون والثلاجات ومنتجات أخرى، وعقدوا نحو 256 ألف صفقة في الثانية الواحدة.

وقالت بلومبرج إن 93% من المعاملات تم إنجازها عبر الهواتف الذكية.