علي المولى يكشف تفاصيل حفل صابر الرباعي بمهرجان الموسيقى العربية

كشف علي المولي مدير أعمال النجم صابر الرباعي للمال أنه تم عمل بروفات مساء السبت مع الفرقة الموسيقية استعدادا لحفل مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 الأحد .

وأشار إلى أن برنامج الحفل سيتضمن تقديم صابر لأغنياته القديمة التي أحبها الجمهور العربي والمصري منه السنين الماضية منها ، برشا برشا ، سيدي منصور ، ببساطة، أتحدى العالم ، أجمل نساء الدنيا ، عزة نفسي ، ضاقت بيك ، بالإضافة لأحدث أغنية له “يابنات الحلال” التي حققت نجاحا جيدا ، كما سيقدم بعض أغنيات التراث لعمالقة الطرب أيضا .

ولفت المولى إلى أن زيارة صابر للقاهرة قصيرة ، لكنه سيلتقي مع بعض الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في مصر من أجل اختيار أغنيات جديدة ليضمها لألبومه الغنائي الجديد الذي سيطرحه العام الجديد 2023 .