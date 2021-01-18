علي المصيلحي يوضح العدد الحقيقي للمستفيدين من الدعم التمويني

كشف الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين ، عن العدد الحقيقي للمستفيدين من الدعم التمويني ، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن.

وقال علي المصيلحي خلال كلمته في الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين ، إن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ ، موضحا أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني لم يقل كما يتخيل البعض، قائلا : “ما قلّ هو العدد الخطأ أو غير المستحق”.

وأكد وزير التموين، أن 64% من المواطنين يحصل على دعم السلع وفقًا لهذه الأرقام، ويحصل 71% على دعم الخبز، وهو أمر جيد، كما أن الأطفال يحصل 90% منهم على الدعم التموينى.

وأشار إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الانضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم إلكترونيا دون تدخل بشرى.

علي المصيلحي: أكثر من نصف مليون بطاقة لدعم الفئات الأكثر احتياجا

وتابع: “أصدرنا مؤخرا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجا بناءً على قاعدة بيانات وزارة التضامن”.

وأكد الوزير على إتاحة الدواجن واللحوم ضمن مخطط الارتقاء بالأمن الغذائي وحمايته، وكسر أي احتكار أو حجب للسلع.

ربط الصوامع الرئيسية بشبكة السكك الحديدية

وأضاف على المصيلحى خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هناك تطويرا لربط الصوامع الرئيسية بشبكة السكك الحديدية، وتقليل التكلفة الإجمالية الخاصة بتلك الجزئيات، وأنه تم الاتفاق مع وزارة النقل لمخططات الربط في الإسماعيلية ومنوف وسندوب ضمن خطط للنقل إلى المطاحن بما يرفع العائد من البضائع.

واستطرد: نحقق استفادات وتكلفة أقل من النقل البري بمخططات الربط، كما أن هناك عملا جادا في النقل البحري لاستخدام نهر النيل، وجربنا أول صنادل ننقل عليها بضائع من بعض الموانئ، ضمن مشروع طموح سنستفيد منه وشيكا.

وتابع: الهدف الاستراتيجي الذي نسعى إليه هو بناء الإنسان المصري، لم يكن لدينا في الوزارة أهداف فرعية، ومن تابع بيان رئيس الوزراء قد سار بترتيب للأهداف العامة ثم أمور تفصيلية، ونحن هنا لنوضح التفاصيل المنبثقة من البرنامج الرئيسي.