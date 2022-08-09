علي المصيلحي: نستهدف تطوير 49 مكتبا تموينيا لمراكز خدمة متطورة ببني سويف

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الوزارة تستهدف تطوير 49 مكتبا تموينيا بمحافظة بني سويف وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال افتتاحه يرافقه محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم للمركز المتطور لخدمة المواطنين شرق النيل والذي يضم 6 موظفين و4 أجهزة كمبيوتر حديثة، يعمل على كل جهاز موظف مدرب على استخدام الحاسب الآلي.

وأضاف المصيلحي خلال جولة التفقدية منذ قليل أنه تم الانتهاء من تطوير 11 مكتبا بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، وجار حاليا تطوير 4 مكاتب بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وأوضح أن المركز يقدم خدمات استخراج بطاقات بدل الفاقد والتالف واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، واستخراج البطاقات المستجدة، إضافة إلى تنفيذ عمليات الخصم والإضافة للبطاقات التموينية وإضافة الزوجة المحرومة على بطاقة زوجها أو بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقات سارية، كما يقوم المركز بقبول التظلمات بكافة أنواعها الخاصة بالبطاقات التموينية، والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المواطنين.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير 600 مكتب تمويني على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة لتحسين جودة الخدمات التموينية الحكومية المقدمة للمواطن حيث تم الانتهاء من تطوير 375 مكتبا.

وذلك تزامنا مع إتاحة الخدمة عبر المنصات الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك في إطار التحول الرقمي للدولة.