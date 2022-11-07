علي المصيلحي: الدولة تتحمل 4.5 مليار جنيه فرق تكلفة الزيت والاحتياطي يكفي 5.3 شهر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة لا تحقق أرباحًا من الزيوت، كما أن الدولة تتحمل 4.5 مليار جنيه فرق تكلفة، وذلك لتوفيره للمواطن، والدولة تحاول إحداث توازن بسوق الزيوت من خلال توجيه التجار بتحقيق مكاسب قليلة مراعاة للظروف الراهنة.

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن وزارة التموين مهتمة بدعم الطبقة المتوسطة في ظل موجات التضخم من خلال طرح السلع الأساسية بالمبادرات والمجمعات الاستهلاكية، والتي تتيح تلك السلع بأسعار معتدلة مقارنة بالسوق الحر.

وتابع أن الهدف الأساسي لوزارة التموين هو توفير وإتاحة السلع الأساسية للموطن وليس تحقيق المكسب من بيع تلك السلع، مؤكدًا أن أي قصور في الإنتاج أو سلاسل الإمداد يؤدي إلى اختفاء السلع، وهنا يأتي دور الوزارة في توفير الأمن الغذائي وتعويض النقص في أي سلعة وإتاحتها بالأسواق.

وأوضح أن احتياطي الزيت يكفي 5.3 شهر، لافتا الى أنه رغم ارتفاع أسعار الزيت عالميا، إلا أنه لن يتم زيادة أسعار السلع التموينية حتى نهاية ديسمبر المقبل بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بتوفير زجاجة الزيت التمويني زنة 800 ملي بسعر 25 جنيهًا، وتم الاتفاق مع مصنعي الزيوت، والسمن، والأجبان، والألبان على عدم زيادة الأسعار.

وطالب وزير التموين، المواطنين بعدم التفريط في حقوقهم وعلى البقالين التموينيين احترام الكميات التي حددتها الوزارة.