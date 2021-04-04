علي المصيلحي: إعادة صياغة قانون التموين والتجارة الداخلية

بكل مكوناته من مصلحة الدمغة والموازين لجهاز تنمية التجارة الداخلية وقانون التموين من سنة ٤٥ من القوانين العتيقة لجميع القوانين المتعلقة بالتجارة الداخلية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تتم إعادة صياغة قانون التموين والتجارة الداخلية بكل مكوناته من مصلحة الدمغة والموازين لجهاز تنمية التجارة الداخلية وقانون التموين من سنة ٤٥ من القوانين العتيقة لجميع القوانين المتعلقة بالتجارة الداخلية.

وقال المصيلحى خلال الجلسة الأولى فى المؤتمر السنوى الأول للصناعات الغذائية ، إنه سيتم إرسال مشروع قانون التموين إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لإرساله لمجلس النواب ، وكذلك إعادة النظر فى التعديلات التشريعية الخاصة بالغذاء.

وأضاف وزير التموين، أن هناك اهتماما بالأطر التشريعية ، مؤكدا أنها غير كافية وهى ليست فقط فى اللائحة التنفيذية ويفضل الوضع التنفيذى لابد أن يكون واضح لابعد درجة والبساطة دون تعقيد.

وأشار علي المصيلحى إلى أهمية وضرورة البساطة فى الإجراءات المطلوبة لتطوير التجارة والصناعة حتى تعمل بكفاءة عالية ، مؤكدا الأخذ فى الاعتبار اللوائح التنفيذية بشكل مبسط يفيد قطاع التجارة الداخلية.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، بدعم هيئة سلامة الغذاء، لما تمثل أهمية لكل الأطراف من صناع ومنتجين ومستهلكين.