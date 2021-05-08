علي العلياني مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار 2021

على العلياني بدأ حياته المهنية صحفيا وقدم أول برامجه على قناة ltc اللبنانية وهو برنامج "عيشوا معنا"

برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال يستضيف اليوم في الحلقة 26 الإعلامي السعودي على العلياني ، وهو واحد من المذيعين المشهورين بالسعودية والوطن العربي ويقدم برنامج “معالي المواطن” على قناة mbc .

على العلياني بدأ حياته المهنية صحفيا وقدم أول برامجه على قناة ltc اللبنانية وهو برنامج “عيشوا معنا” ، وفاز عام 2019 بجائزة الإعلام السعودي فرع الإنتاج المرئي ، فئة التقرير المصور .

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.وكانتmbcمصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط .

على العلياني

رامز عقله طار الحلقة 26 برعاية الهيئة العامة للترفيه

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة .

ونوهت الهيئة إلى أن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.