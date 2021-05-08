ثقافة وفنون

علي العلياني مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار 2021

على العلياني بدأ حياته المهنية صحفيا وقدم أول برامجه على قناة ltc اللبنانية وهو برنامج "عيشوا معنا"
سلوى عثمان 5:57 م, السبت, 8 مايو 21 5:57 م, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال يستضيف اليوم في الحلقة 26 الإعلامي السعودي على العلياني ، وهو واحد من المذيعين المشهورين بالسعودية والوطن العربي ويقدم برنامج “معالي المواطن” على قناة mbc .

على العلياني بدأ حياته المهنية صحفيا وقدم أول برامجه على قناة ltc اللبنانية وهو برنامج “عيشوا معنا” ، وفاز عام 2019 بجائزة الإعلام السعودي فرع الإنتاج المرئي ، فئة التقرير المصور .

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.وكانتmbcمصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط .

اقرأ أيضا  مسلسل ضل راجل الحلقة 25 .. العثور على الطفلة المخطوفة وجلال يكتشف إخفاء ورقة زواج ابنته
على العلياني

رامز عقله طار الحلقة 26 برعاية الهيئة العامة للترفيه

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن حلقات البرنامج تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، والبرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف .

وحل المطرب أحمد سعد ضيف أول حلقة في شهر رمضان، وتدور الأحداث حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن موسم الرياض ، وهناك يتم استقباله عبر جولة يقوم بها الفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري، ويرتدي فيها الضيف زياً بهوية الملاهي كجزء من الدعاية لها، بعدها يبدأ تجربة الألعاب المثيرة .

اقرأ أيضا  مسلسل موسى الحلقة 22.. محاولة قتل موسى في فرحه

ونوهت الهيئة إلى أن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سلوى عثمان

ملف الكاتب سلوى عثمان
string(157) "https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvaluegypt%2Fvideos%2F754345648579295%2F&show_text=false&width=560"

اقرأ أيضاً

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11.. ظهور أعراض غريبة للمصابين وقدرة ياسين على التعامل معها

أحمد حمدي 6:23 م, السبت, 8 مايو 21

أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25.. وصول الشيخ رمزى الى الموصل فى العراق

رحاب صبحي 8:49 ص, السبت, 8 مايو 21

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25..أمينة تخبر بدر انها تريد ان تعيش رغم مرضها

رحاب صبحي 8:49 ص, السبت, 8 مايو 21

أحداث مسلسل النمر الحلقة 25..رصاصة من مجهول تقتل الشيمى قبل أن يعترف لعبد الله

رحاب صبحي 7:55 ص, السبت, 8 مايو 21

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 : لقاح الفيروس لم يعد مفيدا والمصابون يتحولون لكائنات متوحشة

أحمد حمدي 5:59 ص, السبت, 8 مايو 21

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 25 : طرد سيف من عدنان ومحاولة تجنيده ونازلي تكتشف علم الدولة المصرية بمخططها

أحمد حمدي 5:57 ص, السبت, 8 مايو 21