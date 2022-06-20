علي الحجار يعود بأغنية جديدة بعد تتر جزيرة غمام

قرر المطرب القدير علي الحجار العودة بقوة للساحة الغنائية حاليا بطرحه لأغنية سنجيل جديدة ” بطلة حكايتي ” ، وقام الحجار بطرح برومو تشويقي لها عبر حسابه الرسمي فيس بوك ، تأتي هذه الأغنية لعلي الحجار بعد تتر مسلسل جزيرة غمام ، الذي قدمه في موسم رمضان الماضي وحققت اشادة جيدة من الجمهور ، والمسلسل قام ببطولته النجمان طارق لطفي ومي عز الدين واخراج حسين منباوي وتأليف عبد الرحيم كمال .

وتقول كلمات اغنية بطلة حكايتي الجديدة” : “لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي.. يا بطلة حكايتي.. وسر الحياة”.

يذكر أيضا أن على الحجار حرص على مساندة زميله المطرب محمد الحلو مؤخرا ، بعد تعرض الأخير لأزمة صحية صعبة واجرائه عملية جراحية في قدمه بسبب انسداد في الشرايين .