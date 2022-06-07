علي الحجار يعلن شروطًا لحضور حفله بمركز المنارة

أعلن الفنان علي الحجار، إحياء حفل غنائي بمركز المنارة للمؤتمرات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويغني علي الحجار لأول مرة على المسرح المكشوف بمركز المنارة 2 يوليو المقبل، في حفل سيمفوني يصاحبه فيه أوركسترا الحجار بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافي.

ويشترط ارتداء الملابس شبه الرسمية، لحضور الحفل الغنائي، الذي يبدأ في السابعة مساء يوم السبت 2 يوليو 2022، وتفتح الأبواب للجمهور قبلها بساعة واحدة.

ولا يسمح بدخول الأطفال أقل من عمر 12 سنة، فيما يتوجب على الأطفال أكبر من 12 عامًا الحصول على تذكرة، إضافة إلى عدم السماح بدخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات.

يذكر أن علي الحجار أحيا حفله في ختام مهرجان تل بسطا، المقام بمحافظة الشرقية، بنغمات تتر مسلسل المال والبنون، وذلك بحضور محافظ الشرقية وعدد من قيادات المحافظة ودار الأوبرا المصرية.