علي الحجار يحيى حفلا بدار الأوبرا الجمعة

يحي المطرب القدير علي الحجار حفلا غنائيا كبيرا بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير ، الجمعة القادمة 4 مايو الجاري ، ويقدم خلالها أغنياته التي أحبها الجمهور منه في مشواره الغنائي بالاضافة لغنائه تترات المسلسلات التي قدمها بمسيرته الفنية الطويلة .

كما يقدم في الحفل الكبير أغنيته الجديدة التي قام بطرحها مؤخرا للجمهور ” انتو المنى” ولاقت استماعا جيدا عبر قناته الرسمية ” يوتيوب ” وحسابه الرسمي ” فيس بوك” .

ويستعد علي الحجار حاليا لتحضير أغنية جديدة مع الملحن القدير فاروق الشرنوبي الذي تعاون مع كبار المطربين في الزمن الماضي ، لطرحها خلال الفترة القادمة للجمهور .