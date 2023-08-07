علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي 20 أغسطس

يحيي المطرب علي الحجار الأيام القادمة حفلا غنائيا بساقية الصاوي

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي 20 أغسطس
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:59 م, الأثنين, 7 أغسطس 23

يحيي المطرب علي الحجار الأيام القادمة حفلا غنائيا بساقية الصاوي، وتحديدا 20 أغسطس الجاري ويقدم فيه أغنياته الشهيرة لدى الجمهور منها ” الزين والزينة” و”سمرة وبعيون كحيلة” و”أنا كنت عيدك” وغيرها .

كما يغني أيضا تترات المسلسلات التليفزيونية التي قدمها في فترة التسعينيات وحققت له نجاحات كبيرة منها “المال والبنون” و”جزيرة غمام” و”الليل وآخره” وغيرها .

يذكر أيضا أن علي الحجار أحي مؤخرا حفلا غنائيا بمنطقة الزمالك، وشهد حضورا من بعض الفنانين والإعلاميين أبرزهم إبراهيم عيسى ومحمود سعد وصلاح عبد الله وسلمى صباحي.

أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:59 م, الأثنين, 7 أغسطس 23