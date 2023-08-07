علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي 20 أغسطس

يحيي المطرب علي الحجار الأيام القادمة حفلا غنائيا بساقية الصاوي، وتحديدا 20 أغسطس الجاري ويقدم فيه أغنياته الشهيرة لدى الجمهور منها ” الزين والزينة” و”سمرة وبعيون كحيلة” و”أنا كنت عيدك” وغيرها .

كما يغني أيضا تترات المسلسلات التليفزيونية التي قدمها في فترة التسعينيات وحققت له نجاحات كبيرة منها “المال والبنون” و”جزيرة غمام” و”الليل وآخره” وغيرها .

يذكر أيضا أن علي الحجار أحي مؤخرا حفلا غنائيا بمنطقة الزمالك، وشهد حضورا من بعض الفنانين والإعلاميين أبرزهم إبراهيم عيسى ومحمود سعد وصلاح عبد الله وسلمى صباحي.