علي الحجار يحتفل بعقد قران نجله أحمد (صور)

احتفل الساعات الماضية المطرب القدير علي الحجار بعقد قران نجله الأكبر “أحمد” وذلك في أجواء عائلية ضمت أسرة العروسين وبعض أصدقائهما المقربين.

وحرص علي الحجار على مشاركة هذا الاحتفال وفرحته مع الجمهور ، بنشر صور منه عبر حسابه الرسمي “انستجرام” والتي لاقت تفاعلا كبيرا من محبيه.

من ناحية أخرى يقوم علي الحجار بتسجيل أغنية جديدة مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم “بطلة حكايتي”، وذلك بعد غياب التعاون الفني بينهما منذ 20 عامًا، وهو المشروع الذي كشف عنه الحجار مؤخرا، مؤكدًا أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، وتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية وافق على الفور.