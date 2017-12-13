علي الحجار يحتفل بألبومه الجديد في نقابة الصحفيين

رحاب صبحى تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين المطرب علي الحجار، في أمسية غنائية غدًا فى السابعة والنصف مساءً، بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد "ما تاخدي بالك" والحضور للصحفيين وأسرهم. يفتتح الفنان علي الحجار الأمسية بأغنيته الشهيرة "فلسطيني"، كلمات الصحفي والشاعر جمال بخيت وألحان فاروق الشر

رحاب صبحى

تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين المطرب علي الحجار، في أمسية غنائية غدًا فى السابعة والنصف مساءً، بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد “ما تاخدي بالك” والحضور للصحفيين وأسرهم.

يفتتح الفنان علي الحجار الأمسية بأغنيته الشهيرة “فلسطيني”، كلمات الصحفي والشاعر جمال بخيت وألحان فاروق الشرنوبي، تحية من الحجار إلى كل فلسطيني وعربي، وتأكيدا على عروبة القدس، كما يقدم عددا من أغنياته الوطنية المعروفة، مثل: “لم الشمل” لبخيت والشرنوبي أيضا، و”هنا القاهرة” كلمات سيد حجاب وألحان عمار الشريعي، و”اللي بنى مصر” لسيد حجاب وموسيقى بليغ حمدي.

وخلال الحفل، الذي ستصاحب الحجار فيه فرقته الموسيقية في أداء صوتي حي، يشدو المطرب الكبير بعدد من أبرز أغنيات الألبوم الجديد الذي أطلقه قبل أسبوعين، ومنها أغنيات: هوه أنتي معايا علي الدنيا، جايلك، جوه حضني، جبلي، عيشة الحنية، إضافة إلى أغنية “ما تاخدي بالك” التي تحمل إسم الألبوم.

كما يقدم علي الحجار في الأمسية، بعضا من أشهر أغنياته التي مثلت علامات مميزة خلال مشواره الفني الطويل والحافل، منها: عارفة، أنا كنت عيدك، تيجيش نعيش، الليل وآخره، أعذريني، لما الشتا يدق البيبان، ريشة، عنوان بيتنا، عم بطاطا، على أد ماحبينا، جفنه علم الغزل، وأغنيات مسلسلي “المال والبنون” و”ذئاب الجبل”.